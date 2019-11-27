У Пенсійному фонді повідомили про підсумки реорганізації

Внаслідок проведення реорганізації органів Пенсійного фонду України впродовж 2015-2019 років утворено 55 територіальних управлінь фонду.

Про це інформують у ПФУ.

“Реорганізація здійснювалась у три етапи, кількість діючих територіальних управлінь (юридичних осіб) на сьогодні становить 55 одиниць”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, із цих 55 терпідрозділів, 25 — головних управлінь, 14 - у Донецькій області та 16 - у Луганській.

Також повідомляється, що з метою поліпшення обслуговування громадян створено мережу віддалених робочих місць фахівців Фонду, кількість яких на сьогодні становить 1284 у центрах надання адміністративних послуг, об’єднаних територіальних громадах, агентських пунктах, приміщеннях банків, відділеннях поштового зв’язку, інших підприємствах та організаціях.

Також у повідомленні зазначається, що станом на жовтень 2015 року кількість територіальних підрозділів Фонду (юридичних осіб) складала 683.

Згідно з інформацією на сайті ПФУ, кількість штатних одиниць станом на жовтень 2015 року складала 36 564, а у жовтні поточного року становить 24 250 одиниць.

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У ПФУ наголошують, що внутрішні процеси реорганізації теруправлінь Фонду мають на меті удосконалення процесу надання послуг громадянам.

Як повідомляється, процес реорганізації теруправлінь ПФУ розпочався у 2016 році на виконання затвердженої урядом Стратегії модернізації та розвитку Фонду на період до 2020 року.