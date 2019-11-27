Законопроєкт про бізнес-омбудсмена скоро буде в Раді - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом до Верховної Ради буде внесено доопрацьований проєкт закону про Установу бізнес-омбудсмена, який удосконалить захист прав суб'єктів господарювання.

Про це Зеленський сказав у виступі на відкритті Українсько-литовського економічного форуму, в якому бере участь разом із Президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми робимо ставку на вдосконалення механізмів державно-приватного партнерства, яке є одним з інструментів залучення додаткових інвестицій у державний сектор економіки. Нещодавно прийнято дуже важливий закон про концесії, який відкриває нові можливості для співпраці держави та бізнесу. Найближчим часом до парламенту буде внесено доопрацьований проєкт закону про Установу бізнес-омбудсмена, який удосконалить захист прав суб'єктів господарювання", - зазначив Зеленський.

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Він запевнив учасників Форуму, що українська влада поважає кожного інвестора, який працює в нашій країні, незалежно від напрямку бізнесу - від ресторанного до сектору "зеленої" енергетики.

Фото: president.gov.ua