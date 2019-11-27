Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію банку Велес

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації ПАТ "Банк Велес" до 10 грудня 2020 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"З метою вжиття заходів до припинення процедури ліквідації публічного акціонерного товариства "Банк Велес" (далі – АТ "Банк Велес") та на підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 47, частини першої та третьої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 25 листопада 2019 року №2995 про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ "Банк Велес" строком на один рік з 11 грудня 2019 року до 10 грудня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення, повноваження ліквідатора АТ "Банк Велес", визначені Законом, зокрема, статтями 521 та 53 Закону делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Савельєвій Анні Миколаївні строком на один рік з 11 грудня 2019 року до 10 грудня 2020 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 10 грудня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк Велес" за здійснення ризикової діяльності, систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу (згідно зі статтею 73 та 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність").