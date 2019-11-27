Турецький інвестор пропонує збудувати на Закарпатті сміттєпереробний завод, де процес відбувається за сучасними технологіями і є безпечним для довкілля.

Про це повідомляють в Закарпатській обласній адміністрації.

“Заступник голови облдержадміністрації Олексій Гетманенко зустрівся з делегацією підприємства «EMC ENERGY» на чолі з Мутлуай Муратом. Йшлося про співробітництво щодо переробки твердих побутових відходів на території Закарпатської області”- йдеться в повідомленні.

Члени делегації розповіли про умови будівництва: сортування відходів і переробка відбувається за сучасними технологіями і є цілком безпечними для людей і довкілля; підприємство інвестор будує власним коштом; полігон ТВП може використовуватися і під час роботи; місцева громада отримує орендну плату за користування землею. До того ж, фірма реєструється за місцем діяльності, тож тут буде платити податки і створюватиме робочі місця.

Гетманенко наголосив, що Закарпаття і Ужгород, зокрема, вкрай потребує впровадження технологій з утилізації і переробки відходів, адже нинішні полігони вже використали свій ресурс.

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За його словами, нині обласна влада вже має на розгляді кілька пропозицій від інвесторів. Якщо представники «EMC ENERGY» нададуть свої конкретні пропозиції щодо технології та строків роботи, то вони в найкоротші терміни будуть опрацьовані і взяті до уваги, додав заступник голови ОДА.