Турецький інвестор пропонує збудувати на Закарпатті сміттєпереробний завод
Про це повідомляють в Закарпатській обласній адміністрації.
“Заступник голови облдержадміністрації Олексій Гетманенко зустрівся з делегацією підприємства «EMC ENERGY» на чолі з Мутлуай Муратом. Йшлося про співробітництво щодо переробки твердих побутових відходів на території Закарпатської області”- йдеться в повідомленні.
Члени делегації розповіли про умови будівництва: сортування відходів і переробка відбувається за сучасними технологіями і є цілком безпечними для людей і довкілля; підприємство інвестор будує власним коштом; полігон ТВП може використовуватися і під час роботи; місцева громада отримує орендну плату за користування землею. До того ж, фірма реєструється за місцем діяльності, тож тут буде платити податки і створюватиме робочі місця.
Гетманенко наголосив, що Закарпаття і Ужгород, зокрема, вкрай потребує впровадження технологій з утилізації і переробки відходів, адже нинішні полігони вже використали свій ресурс.
За його словами, нині обласна влада вже має на розгляді кілька пропозицій від інвесторів. Якщо представники «EMC ENERGY» нададуть свої конкретні пропозиції щодо технології та строків роботи, то вони в найкоротші терміни будуть опрацьовані і взяті до уваги, додав заступник голови ОДА.