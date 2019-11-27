Мінфін залучив 2,4 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України 26 листопада 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,388 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 26 листопада 2019 року, до державного бюджету залучено 2 388 171 087,77 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було задоволено 25 із виставлених 45 заявок на придбання ОВДП.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 19 листопада 2019 року на аукціоні з розміщення ОВДП залучило до державного бюджету 1,318 млрд грн.