Нафта дешевшає на тлі зростання запасів у США

Нафта знижується в середу після виходу даних, що вказали на несподіване зростання запасів у США, але надії, пов'язані з підписанням "першої фази" торговельної угоди між США і Китаєм, стримують більше падіння цін.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $0,11 (0,17%) - до $64,16 за барель. Котирування січневого контракту на нафту WTI подешевшали на $0,12 (0,21%) - до $58,29 за барель.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти у США виросли на 3,6 мільйона барелів до 449,6 млн за тиждень, що завершився 22 листопада, тоді як аналітики припускали, що вони знизяться на 418.000 барелів.

Президент США Дональд Трамп сказав у вівторок, що Вашингтон і Пекін близькі до укладення угоди про "першу фазу" торговельної угоди, після того, як високопоставлені чиновники двох країн провели телефонні переговори і домовилися підтримувати контакти для вирішення решти проблем.

Наступного тижня топновиною, яка матиме вплив на ціни стане міністерський саміт ОПЕК і союзників картелю. Очікується, що на зустрічі буде підписано угоду про продовження угоди щодо скорочення нафтовидобутку до кінця червня 2020 р. або навіть до кінця наступного року. Деякі аналітики вважають, що альянс ОПЕК+ може ще більше скоротити нафтовидобуток.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 63,13 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,12 долара за барель, що на 12 центів нижче рівня закриття торгів ($63,24).