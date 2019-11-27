Компанія "Укрдонінвест" хоче стягнути майже 1,5 млрд грн з Центренерго

Укрдонінвест Трейдінг Віталія Кропачова хоче стягнути з державної компанії Центренерго 1,44 млрд грн боргу за постачання вугілля.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва від 20 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами суду, 25 вересня Укрдонінвест Трейдінг подала позов до суду проти Центренерго через непогашений борг за постачання вугілля.

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30 жовтня держкомпанія подала зустрічний позов, вимагаючи розірвати через суд відповідний договір. Свої позовні вимоги Центренерго мотивувала постачанням неякісного вугілля, в результаті чого їй було "завдано збитків". Однак 8 листопада господарський суд Києва відхилив позовну заяву держкомпанії.