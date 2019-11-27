Компанія "Укрдонінвест" хоче стягнути майже 1,5 млрд грн з Центренерго
Укрінформ
Укрдонінвест Трейдінг Віталія Кропачова хоче стягнути з державної компанії Центренерго 1,44 млрд грн боргу за постачання вугілля.
Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва від 20 листопада 2019 року.
Згідно з матеріалами суду, 25 вересня Укрдонінвест Трейдінг подала позов до суду проти Центренерго через непогашений борг за постачання вугілля.
30 жовтня держкомпанія подала зустрічний позов, вимагаючи розірвати через суд відповідний договір. Свої позовні вимоги Центренерго мотивувала постачанням неякісного вугілля, в результаті чого їй було "завдано збитків". Однак 8 листопада господарський суд Києва відхилив позовну заяву держкомпанії.