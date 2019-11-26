Газові пристрасті: Чалий пропонує

Газові пристрасті: Чалий пропонує "взаємний залік" фінансових претензій з РФ

Ексклюзив
Укрінформ
Взаємний залік фінансових претензій міг би сприяти підписанню договору про транзит газу між Україною і Росією.

Таку точку зору в коментарі Укрінформу висловив Надзвичайний і Повноважний Посол України, президент компанії Grant Thornton Україна Олександр Чалий, який бере участь у роботі Берлінського форуму з питань зовнішньої політики, організованого Фондом Кербера.

"Україна і Росія могли б до Нового року реалізувати "взаємний залік" деяких своїх фінансових претензій одна до одної, які розглядаються в національних і міжнародних судах/арбітражах, і таким чином вийти на підписання газових домовленостей щодо транзиту і постачання російського газу в Україну після 1 січня 2020 року", - зазначив дипломат.

Він, зокрема, нагадав, що "Україна як держава оскаржує в Лондонському суді борг перед РФ, який утворився в зв'язку з наданням їй Російською Федерацією кредиту в розмірі 3 млрд дол. наприкінці 2013 року. Водночас ключовим питанням, яке не дає змоги досягти компромісу на газових переговорах з РФ, є вимога Москви до України відмовитися від рішень Стокгольмського арбітражу, за яким "Газпром" на сьогодні зобов'язаний виплатити НАК "Нафтогазу", з урахуванням штрафних санкцій, також близько 3 млрд дол".

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З урахуванням того, що ці суми практично збігаються і НАК "Нафтогаз" є 100% державною компанією, Чалий вважає, що "з точки зору економічної доцільності і необхідності для України уникнути наступної зими надзвичайно високих техногенних і політичних ризиків, необхідно піти на взаємний залік тих фінансових претензій, які співпали, що відкриє шлях до досягнення взаємоприйнятного компромісу на газових переговорах з РФ".

Він також оцінює як реальні заяви керівництва НАК "Нафтогаз" про те, що припинення транзиту російського газу може призвести до падіння ВВП України на 0,7%. Але в цьому разі "політичну відповідальність за можливу енергетичну кризу і значне падіння ВВП України нестимуть не керівники НАК "Нафтогаз", а міністр енергетики України і Президент Зеленський", заявив дипломат.

Чалий також позитивно оцінив вчорашню телефонну розмову президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна, в ході якої були обговорені питання газового транзиту і постачання російського газу в Україну після 1 січня 2020 року.

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На його думку це був "своєчасний і необхідний крок для досягнення можливої ​​майбутньої стратегічної домовленості щодо газу між двома країнами, оскільки переговори у тристоронньому форматі (Україна-Росія-ЄС) на рівні міністрів практично зайшли в глухий кут".

"Консультації щодо транзиту російського газу в Європу мають стати складовою частиною майбутніх переговорів у "нормандські форматі" 9 грудня цього року. Якщо Президенту Зеленському вдасться досягти успіху в реалізації перших трьох пунктів положень Мінських домовленостей, що стосуються, розведення військ, обміну військовополоненими і повного припинення вогню, що є дуже ймовірним, то це позитивно вплине на газові переговори з Росією. З іншого боку, якщо Президенту Зеленському вдасться знайти взаємоприйнятне рішення з газового питання з президентом РФ, це сприятиме досягненню сталого перемир'я на сході України", - підсумував Чалий.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня в Брюсселі пройшли тристоронні консультації між Єврокомісією, Україною та Росією про транзит російського газу на європейський ринок територією України.

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Термін дії контракту на транзит газу, підписаного 10 років тому, закінчується наприкінці 2019 року.

У Росії пропонували продовжити діючий контракт на транзит на 1 рік. Україна і Єврокомісія виступають за укладення договору на транзит газу строком на 10 років.

Попередні раунди тристоронніх переговорів щодо транзиту газу проводилися 17 липня 2018 року, 21 січня і 19 вересня 2019 року.

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