Газові пристрасті: Чалий пропонує "взаємний залік" фінансових претензій з РФ

Взаємний залік фінансових претензій міг би сприяти підписанню договору про транзит газу між Україною і Росією.

Таку точку зору в коментарі Укрінформу висловив Надзвичайний і Повноважний Посол України, президент компанії Grant Thornton Україна Олександр Чалий, який бере участь у роботі Берлінського форуму з питань зовнішньої політики, організованого Фондом Кербера.

"Україна і Росія могли б до Нового року реалізувати "взаємний залік" деяких своїх фінансових претензій одна до одної, які розглядаються в національних і міжнародних судах/арбітражах, і таким чином вийти на підписання газових домовленостей щодо транзиту і постачання російського газу в Україну після 1 січня 2020 року", - зазначив дипломат.

Він, зокрема, нагадав, що "Україна як держава оскаржує в Лондонському суді борг перед РФ, який утворився в зв'язку з наданням їй Російською Федерацією кредиту в розмірі 3 млрд дол. наприкінці 2013 року. Водночас ключовим питанням, яке не дає змоги досягти компромісу на газових переговорах з РФ, є вимога Москви до України відмовитися від рішень Стокгольмського арбітражу, за яким "Газпром" на сьогодні зобов'язаний виплатити НАК "Нафтогазу", з урахуванням штрафних санкцій, також близько 3 млрд дол".

З урахуванням того, що ці суми практично збігаються і НАК "Нафтогаз" є 100% державною компанією, Чалий вважає, що "з точки зору економічної доцільності і необхідності для України уникнути наступної зими надзвичайно високих техногенних і політичних ризиків, необхідно піти на взаємний залік тих фінансових претензій, які співпали, що відкриє шлях до досягнення взаємоприйнятного компромісу на газових переговорах з РФ".

Він також оцінює як реальні заяви керівництва НАК "Нафтогаз" про те, що припинення транзиту російського газу може призвести до падіння ВВП України на 0,7%. Але в цьому разі "політичну відповідальність за можливу енергетичну кризу і значне падіння ВВП України нестимуть не керівники НАК "Нафтогаз", а міністр енергетики України і Президент Зеленський", заявив дипломат.

Чалий також позитивно оцінив вчорашню телефонну розмову президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна, в ході якої були обговорені питання газового транзиту і постачання російського газу в Україну після 1 січня 2020 року.

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На його думку це був "своєчасний і необхідний крок для досягнення можливої ​​майбутньої стратегічної домовленості щодо газу між двома країнами, оскільки переговори у тристоронньому форматі (Україна-Росія-ЄС) на рівні міністрів практично зайшли в глухий кут".

"Консультації щодо транзиту російського газу в Європу мають стати складовою частиною майбутніх переговорів у "нормандські форматі" 9 грудня цього року. Якщо Президенту Зеленському вдасться досягти успіху в реалізації перших трьох пунктів положень Мінських домовленостей, що стосуються, розведення військ, обміну військовополоненими і повного припинення вогню, що є дуже ймовірним, то це позитивно вплине на газові переговори з Росією. З іншого боку, якщо Президенту Зеленському вдасться знайти взаємоприйнятне рішення з газового питання з президентом РФ, це сприятиме досягненню сталого перемир'я на сході України", - підсумував Чалий.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня в Брюсселі пройшли тристоронні консультації між Єврокомісією, Україною та Росією про транзит російського газу на європейський ринок територією України.

Термін дії контракту на транзит газу, підписаного 10 років тому, закінчується наприкінці 2019 року.

У Росії пропонували продовжити діючий контракт на транзит на 1 рік. Україна і Єврокомісія виступають за укладення договору на транзит газу строком на 10 років.

Попередні раунди тристоронніх переговорів щодо транзиту газу проводилися 17 липня 2018 року, 21 січня і 19 вересня 2019 року.