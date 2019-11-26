Укрзалізниця скасувала скандальний тендер на закупівлю вугілля
Про це заявив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, повідомляє пресслужба компанії.
«Тендер скасований. Буде проведено службове розслідування щодо підготовки тендерної процедури. Я вдячний представникам ЗМІ за привернення уваги до цієї закупівлі», — наголосив Кравцов.
У компанії повідомили, що мова йде про закупівлю 2,9 тис. тонн вугілля марки ДГ для потреб у забезпеченні вугіллям пасажирських поїздів на 2020 рік.
Зазначається, що найближчим часом інформація про скасування тендеру буде внесена на веб-портал державних закупівель ProZorro.
Як повідомляли ЗМІ, одна з регіональних філій Укрзалізниці за результатами тендеру мала намір закуповувати вугілля у компанії, яка планувала постачати вугілля з Російської Федерації.