Укрзалізниця скасувала скандальний тендер на закупівлю вугілля

Укрзалізниця скасувала тендер на закупівлю 2,9 тисяч тонн вугілля марки ДГ та проведе службове розслідування.

Про це заявив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, повідомляє пресслужба компанії.

«Тендер скасований. Буде проведено службове розслідування щодо підготовки тендерної процедури. Я вдячний представникам ЗМІ за привернення уваги до цієї закупівлі», — наголосив Кравцов.

У компанії повідомили, що мова йде про закупівлю 2,9 тис. тонн вугілля марки ДГ для потреб у забезпеченні вугіллям пасажирських поїздів на 2020 рік.

Зазначається, що найближчим часом інформація про скасування тендеру буде внесена на веб-портал державних закупівель ProZorro.

Як повідомляли ЗМІ, одна з регіональних філій Укрзалізниці за результатами тендеру мала намір закуповувати вугілля у компанії, яка планувала постачати вугілля з Російської Федерації.