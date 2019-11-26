Зеленський запропонував естонським підприємцям вкладати гроші в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в естонських інвестиціях і створенні спільних підприємств у нашій країні.

Про це глава держави сказав під час переговорів з Прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми дуже хотіли б, щоб ви розглядали Україну і як геополітичного партнера, і як країну, куди можна вкладати гроші. Ми дуже зацікавлені у розвитку спільних підприємств в Україні», – сказав Зеленський.

Він поінформував естонську сторону про кроки української влади, спрямовані на поліпшення умов ведення бізнесу та можливостей для залучення інвестицій.

Сторони погодилися, що подолання корупції буде великим поштовхом до подальшої співпраці та процвітання України.

Прем’єр-міністр Естонії наголосив, що Україна робить помітні кроки в цьому напрямі.

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Під час переговорів також ішлося про важливість збереження позитивної динаміки зростання обсягів двосторонньої торгівлі та необхідність поновлення роботи Спільної міжурядової українсько-естонської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.