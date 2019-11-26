Кабмін передав на приватизацію ще 76 державних підприємств

Загалом Фонду держмайна для приватизації передано вже 415 із 500 державних підприємств, які мають передати до кінця року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“Сьогодні ми передали ще 76 державних підприємств на приватизацію. Загалом передали вже 415 із 500 державних підприємств, які маємо передати Фонду держмайна до кінця року. У разі приватизації бюджет може отримати до 6 мільярдів гривень від їх продажу», - прокоментував Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Загалом 339 державних об'єктів передали з Мінекономрозвитку, інші 76 надійшли з Мінекоенерго та Мінінфраструктури, Державного управління справами - в цілому від 6 відомств. Об'єкти розташовані по всій Україні.

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Як повідомлялося, приватизація є одним з пріоритетних завдань, визначених в Програмі діяльності уряду. Список державного майна, яке підлягає приватизації включає великі та малі об'єкти. Серед уже переданих - «Інститут титану», «Львівський державний ювелірний завод», «Скадовський морський торговельний порт», «Морський торговельний порт «Усть-Дунайськ» та ще багато.

Загалом Мінекономрозвитку проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію.