Нафта дешевшає на тлі оптимізму в переговорах США і Китаю

Ціни на нафту трохи знизилися у вівторок після підйому на попередній сесії, викликаного коментарями США і КНР, які підтримали надії на те, що дві найбільші світові економіки незабаром досягнуть домовленості про припинення торговельної війни.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля січневої нафти Brent склала $62,49 (-0,21%). Барель січневої нафти WTI торгувався по $57,89 (-0,21%). Попередні торги по еталонам завершилися на рівні $62,62 і $58,01 відповідно.

Китай і США "дуже близькі" до укладення первісної торгової угоди, повідомив у понеділок китайський таблоїд Global Times, контрольований газетою Комуністичної партії КНР Женьмінь жибао.

У той же час видання зазначило, що Вашингтон і Пекін не домовилися про деталі або масштаби зниження мит на китайські товари.

Станом на 10:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,66 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,50 долара за барель, що на 12 центів нижче рівня закриття торгів ($62,62)