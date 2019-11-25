Укроборонпром обрав нового директора Житомирського бронетанкового

Переможцем конкурсу на посаду директора державного підприємства “Житомирський бронетанковий завод” став Олексій Жуковець.

Про це повідомляє пресслужба концерну Укроборонпром.

“Олексій Жуковець має найбільш відповідний вимогам досвід та презентував найреалістичнішу стратегію розвитку Житомирського бронетанкового заводу. Він побудував свою кар’єру у сфері машинобудівного підприємства. Створював підприємство на основі виробничого комплексу ЗАТ "Макіївський труболиварний завод", який до цього не функціонував. Налагоджував виробництво нестандартного обладнання для металургійної промисловості з "нуля". Займався підбором персоналу, відновленням, ремонтом та запуском обладнання, проводив тендерні торги, організовував виробництво і налагоджував комерційну діяльність”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, відкритий конкурс на посаду був оголошений 7 жовтня 2019 року. До участі в ньому було подано 38 заяв, із яких сформовано “короткий список” із шести кандидатів. В рамках номінаційного комітету кандидатами було представлене стратегічне бачення розвитку підприємства та плани першочергових кроків на посаді.

Фото: facebook.com/ukroboronprom