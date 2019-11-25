Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію "Родовід банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації ПАТ "Родовід банк" до 19 грудня 2020 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"На підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі – Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 21 листопада 2019 року №2974 про продовження строків здійснення процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства "Родовід банк" (далі – АТ "Родовід банк") строком на один рік з 20 грудня 2019 року до 19 грудня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення, продовжено повноваження ліквідатора АТ "Родовід банк" начальнику відділу запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків Шевченку Андрію Миколайовичу строком на один рік з 20 грудня 2019 року до 19 грудня 2020 року включно.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України прийняв рішення від 19 грудня 2017 року про відкликання банківської ліцензії санаційного банку та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Родовід банк".