Конкурс на посаду секретаря Мінекономіки: суд просять визнати протиправними дії комісії

Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправними дії Комісії з питань вищого корпусу державної служби, а саме - проведення другого ситуаційного завдання в усній формі для перевірки професійних знань кандидатів на зайняття посади держсекретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Комісії з питань вищого корпусу державної служби щодо визнання протиправними її дій, а саме - проведення другого ситуаційного завдання в усній формі для перевірки професійних знань кандидатів на зайняття посади держсекретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач оскаржує результати вищезгаданого етапу конкурсу та рішення Комісії в частині щодо не допуску до співбесіди жодного з кандидатів на зайняття посади державного секретаря Мінекономіки.

Серед інших вимог позову - зобов’язати Комісію повторно провести етап розв’язання ситуаційних завдань в усній формі серед допущених кандидатів на вищезгадану посаду та завершити конкурс.

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Також позивач подав до суду заяву про забезпечення позову, в якій просить суд зупинити рішення Комісії в частині щодо не допуску жодного з кандидатів на зайняття посади держсекретаря Мінекономіки та заборонити Комісії проводити повторний конкурс на зайняття цієї посади.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.