Конкурс на посаду секретаря Мінекономіки: суд просять визнати протиправними дії комісії
Про це інформує пресслужба суду.
“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Комісії з питань вищого корпусу державної служби щодо визнання протиправними її дій, а саме - проведення другого ситуаційного завдання в усній формі для перевірки професійних знань кандидатів на зайняття посади держсекретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, позивач оскаржує результати вищезгаданого етапу конкурсу та рішення Комісії в частині щодо не допуску до співбесіди жодного з кандидатів на зайняття посади державного секретаря Мінекономіки.
Серед інших вимог позову - зобов’язати Комісію повторно провести етап розв’язання ситуаційних завдань в усній формі серед допущених кандидатів на вищезгадану посаду та завершити конкурс.
Також позивач подав до суду заяву про забезпечення позову, в якій просить суд зупинити рішення Комісії в частині щодо не допуску жодного з кандидатів на зайняття посади держсекретаря Мінекономіки та заборонити Комісії проводити повторний конкурс на зайняття цієї посади.
Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.