Мінінфраструктури проведе міжнародну конференцію щодо розвитку водного шляху Е-40

Міністерство інфраструктури України ініціює проведення конференції для дискусії щодо розвитку міжнародного водного шляху E-40 між Балтійським та Чорним морями за участю представників міністерств та відомств країн-учасниць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“Міністерство інфраструктури України ініціює проведення міжнародної конференції з транспорту та логістики на внутрішньому водному транспорті за участю Нідерландів, Польщі та Білорусі, міжнародних фінансових установ та інших потенційних партнерів. Конференція має на меті дискусію щодо розвитку міжнародного водного шляху E-40 за участю представників відповідних міністерств та відомств країн-учасниць, зацікавлених ділових кіл, екологів, представників громадськості тощо та визначення напрямків взаємодії у цьому проєкті”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що участь України у європейській ініціативі відновлення річкового шляху Е-40 є ключовою для розвитку внутрішніх вод країни.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна раніше заявила, що нідерландські компанії зацікавлені у співпраці з Україною в рамках розбудови міжнародного водного шляху Е40, який має з’єднати Балтійське та Чорне моря.

Як відомо, міжнародний водний шлях Е-40 довжиною 2352,8 км входить до Переліку внутрішніх водних шляхів міжнародного значення, затвердженого Європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення, до якої Україна приєдналась у 2009 році.

Водний шлях Е-40 проходить через територію Польщі, Білорусі та України і простягається від Балтійського до Чорного моря за наступним маршрутом: Гданськ (Польща) - Херсон (Україна) через ріки Вісла - Буг - Мухавець -Дніпровсько-Бузький канал - Піна - Прип’ять - Дніпро.