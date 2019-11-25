Абромавичус анонсував більші зарплати для "топів" в Укроборонпромі та своє можливе звільнення

Наглядова рада Укроборонпрому у грудні планує збільшити грошову винагороду директорам своїх підприємств до рівня керівників компаній аналогічного рівня - від 5 до 15 тисяч доларів.

Про це повідомив гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в колонці на ЛігаНовости.

"Ми будемо призначати оплату праці наших співробітників, виходячи з норм чинного законодавства, рівня зарплат в інших великих компаніях і з урахуванням набору ризиків. На сьогоднішній день розмір грошової винагороди керівників компаній подібного рівня становить від 5 до 15 тисяч доларів. Точні цифри визначить Наглядова рада, засідання якої відбудеться вже на початку грудня", - повідомив Абромавичус.

Він також зазначив, що весь період роботи його місячний оклад дорівнює мінімально допустимій заробітній платі в Україні - 4173 грн на місяць.

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Абромавичус також повідомив, що його призначення на посаду гендиректора Укроборонпрому було спричинене форс-мажорними обставинами, тому не виключає, що після виконання першочергових задач, він передасть свої повноваження новому керівнику концерну, повернувшись на посаду члена Наглядової ради.

"Цілком можливо, після того, як я виконаю поставлені переді мною першочергові завдання, з'явиться новий генеральний директор, якому передам усі справи й буду активно допомагати вже, як член Наглядової ради. І, вже він/вона буде отримувати гідну заробітну плату в Концерні", - повідомив Абромавичус в своєму дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 30 серпня 2019 року призначив генеральним директором державного концерну “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса. Та припинив його повноваження як члена наглядової ради Укроборонпрому.

Державний концерн "Укроборонпром" — об'єднання багатопрофільних підприємств дев’яти галузей оборонної промисловості України. До складу Концерну входить понад 100 підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.