Україна прийматиме міжнародний з’їзд підприємців та інноваторів SIA Summit

З 3 по 7 грудня в столиці України розпочне роботу міжнародний з’їзд соціальних підприємців та інноваторів SIA Summit, який збере підприємців та інноваторів з 20 країн.

Про це Укрінформу повідомили в центрі інновацій в соціальній сфері "Українській Соціальній Академії".

"Саміт SIA 2019 – це зустріч молодих соціальних інноваторів з Європи, Центральної Азії та Східної Африки. Він відбудеться в столиці України – місті Києві, з 3 по 7 грудня 2019 року та реалізовується командою Української Соціальної Академії, як локальними партнерами SIA. Захід об’єднає всіх, хто переміг у міжнародній премії SIA у 2019 році: соціальних інноваторів, які кидають виклик статусу-кво в таких сферах, як безробіття молоді, міграція, охорона здоров’я, освіта чи зміни клімату. Крім цього, саміт SIA також виступає як місце зустрічі провідних міжнародних та національних організацій, що працюють на межі соціального підприємництва та розширення можливостей молоді", - зазначили в "Українській Соціальній Академії".

Так, серед цьогорічних переможців міжнародної премії SIA на з’їзді буде присутнє соціальне підприємство Deta'ka (Україна), на якому люди з інвалідністю виготовляють робоконструктори.

Участь у заході візьме стартап kunterbunt з Австрії, який збирає фрукти та овочі, що не відповідають стандартам супермаркетів (неправильної форми, розміру, недостатньо естетично виглядають і підлягають утилізації), і реалізує їх у локальних продуктових магазинах.

Також, участь візьмуть автори проекту «Невидимий Загреб», які пропонують побачити столицю Хорватії очами безпритульних — екскурсію проводять самі безпритульні або люди, які мають такий досвід в минулому.

«Ми знаходимося на порозі вибухового розвитку соціального бізнесу. Причин багато: це і зміна поколінь, парадигми мислення, і соціальний курс великих компаній, і потреба в соціальній реалізації споживачів, так багато всього. Але, звісно, цей бум справа не одного року», — коментує СЕО Української Соціальної Академії Михайло Мельник.

Премія SIA була заснована в 2009 році в Інституті підприємництва та інновацій у Відні. За 10 років захід розширив свій вплив на більш ніж двадцять країн Європи, Центральної Азії та Східної Африки. З 2018 року SIA проходить і в Україні — і її єдиним оператором є Українська Соціальна Академія.

Минулорічний з’їзд соціальних підприємців та інноваторів SIA Summit відбувався у м.Тбілісі, Грузія.