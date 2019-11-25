В Євросоюзі визнали масштабність реорганізації українського кадастру

Україна стала спостерігачем у Постійному комітеті з кадастрових питань в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

"21 листопада 2019 року під час Пленарного засідання Постійного комітету з питань кадастру Європейського Союзу (Permanent Cadastre Committee in EU), члени комітету одностайно проголосували за надання Україні, в особі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, права членства у ролі спостерігача", - йдеться у повідомленні.

Україна стала першою із країн Східної Європи, що не є членом ЄС, яка стала спостерігачем у Постійному комітеті з кадастрових питань в ЄС (далі — Комітет), створеному 14 жовтня 2012 року.

"Наша країна долучиться до найкращих європейських практик, що слугуватимуть допоміжним важелем для якісної реорганізації українського кадастру відповідно до європейських норм. Тож, членство України у Комітеті — показник того, що наша держава має великий потенціал та значущість на міжнародному рівні", - наголосили у Держгеокадастрі.

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До складу Комітету входять представники національних кадастрових органів п’ятнадцяти країн Європейського Союзу. З огляду на це, Держгеокадастр матиме змогу залучати досвід європейських принципів ведення земельної кадастрової системи, обмінюватися інформацією щодо кадастрової діяльності, застосовувати єдині стандарти у процесі обробки кадастрової інформації з метою інтеграції європейських кадастрових систем.