Ціни на нафту почали тиждень на "мажорній ноті"

Ціни на нафту зростають у понеділок, почавши тиждень на мажорній ноті, після того як позитивні новини з Вашингтона у вихідні відродили оптимізм на світових ринках з приводу того, що США і Китай незабаром можуть підписати угоду про припинення торговельної війни.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 63,64 за барель, що на $ 0,25 (0,39%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п'ятницю ціна цих контрактів знизилася на $ 0,58 (0,91%), до $ 63,39 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $ 0,16 (0,28%) - до $ 57,93 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт знизився в ціні на $ 0,81 (1,38%), до $ 57,77 за барель.

Зростання цін в понеділок відбулося після того, як радник Білого дому з питань національної безпеки Роберт О'Брайен повідомив в суботу, що "перша фаза" торгової угоди з Китаєм все ще може бути підписана до кінця року.

Днем раніше президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін висловили бажання підписати "першу фазу" торгової угоди і покласти край 16-місячній тарифній війні, яка призвела до зниження темпів зростання світової економіки. Однак Трамп все ще не вирішив, чи хоче він укласти угоду, а Сі сказав, що не боїться застосовувати відповідні заходи в разі потреби.

У минулі вихідні китайська влада повідомила, що посилить покарання за порушення прав на інтелектуальну власність в КНР. Це рішення інвесторами сприйняли, як крок назустріч Вашингтону в одному з найбільш спірних питань торговельних переговорів.

"Нафтовий ринок продовжить падати й знову підійматися на цьому тижні, оскільки настрій трейдерів постійно змінюється в залежності від новин, які надходять про хід переговорів", - зазначає аналітик AxiTrader Стівен Іннес.

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Тим часом, дані нафтосервісної компанії Baker Hughes, опубліковані минулої п'ятниці, вказали на триваюче п'ятий тиждень поспіль ослаблення бурової активності в США. Число діючих нафтовидобувних установок в країні минулого тижня зменшилось на 3 одиниці - до 671 установки.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 62,56 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,59 долара за барель, що на 22 центи вище за рівень закриття торгів ($ 62,37).