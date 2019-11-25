Ціни на нафту почали тиждень на "мажорній ноті"
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 63,64 за барель, що на $ 0,25 (0,39%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п'ятницю ціна цих контрактів знизилася на $ 0,58 (0,91%), до $ 63,39 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $ 0,16 (0,28%) - до $ 57,93 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт знизився в ціні на $ 0,81 (1,38%), до $ 57,77 за барель.
Зростання цін в понеділок відбулося після того, як радник Білого дому з питань національної безпеки Роберт О'Брайен повідомив в суботу, що "перша фаза" торгової угоди з Китаєм все ще може бути підписана до кінця року.
Днем раніше президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін висловили бажання підписати "першу фазу" торгової угоди і покласти край 16-місячній тарифній війні, яка призвела до зниження темпів зростання світової економіки. Однак Трамп все ще не вирішив, чи хоче він укласти угоду, а Сі сказав, що не боїться застосовувати відповідні заходи в разі потреби.
У минулі вихідні китайська влада повідомила, що посилить покарання за порушення прав на інтелектуальну власність в КНР. Це рішення інвесторами сприйняли, як крок назустріч Вашингтону в одному з найбільш спірних питань торговельних переговорів.
"Нафтовий ринок продовжить падати й знову підійматися на цьому тижні, оскільки настрій трейдерів постійно змінюється в залежності від новин, які надходять про хід переговорів", - зазначає аналітик AxiTrader Стівен Іннес.
Тим часом, дані нафтосервісної компанії Baker Hughes, опубліковані минулої п'ятниці, вказали на триваюче п'ятий тиждень поспіль ослаблення бурової активності в США. Число діючих нафтовидобувних установок в країні минулого тижня зменшилось на 3 одиниці - до 671 установки.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,56 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,59 долара за барель, що на 22 центи вище за рівень закриття торгів ($ 62,37).