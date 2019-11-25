Міністр економіки ФРН назвав доступ до інтернету одним з основних прав людини

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що вважає вільний доступ до інтернету одним з основних прав людини.

Про це повідомляє DW.

"Вільний доступ до інтернету має бути основним правом людини, яке стосується всіх у всьому світі... Це має бути так само, як загальнолюдське право мати доступ до води, охорони здоров'я чи освіти", - наголосив Альтмайер.

За його словами, право на вільний доступ до мережі, зокрема, стосується країн з перехідною економікою та тих, які розвиваються.

"Ми не хочемо будувати нові стіни", - підкреслив міністр.

Читайте також: Федоров назвав рівень покриття України інтернетом

Зазначається, що відповідну заяву міністр зробив напередодні відкриття форуму з управління інтернетом в Берліні.