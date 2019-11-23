Moody's поліпшило прогноз рейтингів українського уряду

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний".

Про це повідомляється на сайті агентства.

"Moody's Investors Service "Moody's" сьогодні (22 листопада — ред.) змінило прогноз рейтингів уряду України зі стабільного на позитивний", - йдеться в повідомленні.

Водночас аналітики Moody's підтвердили довгострокові рейтинги емітента та пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні Caa1.

Оцінка кредитоспроможності держави "Caa1" означає "дуже високий кредитний ризик".

"Підтвердження рейтингів України на рівні Caa1 відображає її значну зовнішню вразливість, хоча і показує ознаки поліпшення", – зазначили аналітики.

Ключовими факторами для зміни прогнозу на "позитивний" за оцінками Moody's стали: відновлення валютних резервів України, яке знизило зовнішню вразливість країни у контексті великих зовнішніх виплат; а також поліпшення макроекономічної стабільності України і перспективи відновлення реформ, які посилюють економічну стійкість країни.

Як зазначає агентство, значні виплати за зовнішнім боргом України в наступні роки — у відсутність нової програми Міжнародного валютного фонду — потребують постійного доступу до ринків. Одночасно стримувати висхідний рух кредитного рейтингу продовжує ризик нового загострення геополітичної напруженості.