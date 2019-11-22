Українська кукурудза на експорт додає в ціні

Ціна на експортну українську кукурудзу з поставками в січні-лютому піднялася до 175 дол. за тонну.

Про це повідомляє УкрАгроКонсалт.

"Експортні котирування української кукурудзи на базисі FOB глибоководні порти з поставкою у грудні зміцнилися до 169-171 дол. за тонну, з поставкою в січні-лютому - до 170-175 дол. за тонну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільш привабливі ціни зазначаються для форвардних поставок.

У той же час, трейдери очікують, що українська кукурудза буде поставлятися в рамках кількох міжнародних тендерів, оскільки в даний час вона більш конкурентноспроможна на далеких напрямках у порівнянні з зерном з Південної Америки. Водночас, основні найближчі імпортери української кукурудзи менш активні в закупівлях.

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Експерти інформують, що одночасно на внутрішньому ринку на базисі CPT йде активна закупівля кукурудзи. За останні дні укладено безліч угод з купівлі кукурудзи. Трейдери очікують зниження торгової активності ближче до свят, тому поспішають зробити можливі угоди до них.

"Ймовірно, учасники ринку поспішають зробити запаси напередодні свят, щоб бути конкурентоспроможними при продажах кукурудзи в січні-лютому, коли очікується традиційний сплеск попиту і цін на кукурудзу", - припускають аналітики.