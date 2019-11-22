Уряд готує у концесію ще 10 державних активів - Гончарук

Кабінет міністрів України готує ще 10 державних активів на концесію.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів під час дискусії на першому Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства, написав він у Facebook.

“Концесії. Ми серйозно налаштовані на державно-приватне партнерство. Два пілотні проєкти — морські порти Ольвія та Херсон вже на прозорих конкурсах. Зараз готуємо ще 10 державних активів на концесію”, - зазначив Гончарук.

За його словами, процес підготовки об’єктів до приватизації також відбувається без проблем, і до кінця року уряд направить на малу приватизацію 500 держпідприємств.

“Цього тижня ми вже передали більше 330 об’єктів на приватизацію. Це рекордна кількість за часи незалежності України! А вже на початку грудня ми презентуємо інвесторам в Лондоні перший список підприємств в рамках Road Show”, - додав Прем’єр-міністр.

Він не сумнівається, що успішним буде і процес запуску наступного року великої приватизації. “Впевнений, у цьому напрямку у нас буде багато хороших інвестиційних історій. Наприклад, з приватизацією державного Центренерго”, - зазначив Гончарук.

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Глава уряду запевнив учасників дискусії, що в Україні немає корупції на найвищому рівні, та висловив сподівання на її успішне подолання на всіх рівнях.

Як повідомлялося, Прем‘єр-міністр України Олексій Гончарук 21-22 листопада перебуває з робочим візитом у Лондоні.