Абромавичус призначив собі заступника - із бронетанкової техніки
Про це повідомляє пресслужба концерну.
“Генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус призначив Ігоря Фоменка заступником Генерального директора із бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки. Головним завданням у роботі Ігоря Фоменка є підвищення ефективності роботи підприємств галузі. Основними напрямками роботи визначені: планування, організація, управління, координація та контроль роботи підприємств галузі; забезпечення та задоволення потреб як внутрішніх, так і зовнішніх споживачів та замовників”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, серед інших завдань - розширення номенклатури та географії продажу продукції та послуг; розвиток державно-приватного партнерства; формування позитивного впізнаваного світового бренду.
В Укроборонпромі також повідомили, що Ігор Фоменко обіймав керівні посади на Луганському патронному заводі, у Холдинговій компанії АвтоКРаЗ, Corum Group, ICDI Group, здобув ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина).