Абромавичус призначив собі заступника - із бронетанкової техніки

Генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус призначив Ігоря Фоменка своїм заступником із бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

“Генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус призначив Ігоря Фоменка заступником Генерального директора із бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки. Головним завданням у роботі Ігоря Фоменка є підвищення ефективності роботи підприємств галузі. Основними напрямками роботи визначені: планування, організація, управління, координація та контроль роботи підприємств галузі; забезпечення та задоволення потреб як внутрішніх, так і зовнішніх споживачів та замовників”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, серед інших завдань - розширення номенклатури та географії продажу продукції та послуг; розвиток державно-приватного партнерства; формування позитивного впізнаваного світового бренду.

В Укроборонпромі також повідомили, що Ігор Фоменко обіймав керівні посади на Луганському патронному заводі, у Холдинговій компанії АвтоКРаЗ, Corum Group, ICDI Group, здобув ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина).