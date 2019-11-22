Гончарук у Лондоні закликав інвестувати в Україну

Прем‘єр-міністр України Олексій Гончарук на Інвестиційному саміті ЄБРР пояснив чому зараз вигідно інвестувати в Україну.

Про це повідомляє пресцентр ЄБРР.

«Ми - демократія, і ми пишаємося цим. Ми прихильні до ЄС. Ми боремося з корупцією. Інвестори виграють від нового законодавства про державно-приватне партнерство», - зазначив Прем’єр.

У своєму Twitter Гончарук також закликав міжнародну спільноту інвестувати в Україну:

«Сьогодні в Україні немає корупції на високому рівні. Я переконаний, що найближчим часом корупції взагалі не буде. Інвестуйте в Україну!» — написав він.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сьогодні, 22 листопада, бере участь в Інвестиційному саміті ЄБРР у Лондоні, де представники шістьох країн зібралися для обговорення інвестиційного клімату та інвестиційних можливостей Східного партнерства.