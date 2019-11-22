Гончарук прибув на саміт ЄБРР у Лондоні

Прем‘єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до штаб-квартири ЄБРР для участі в Інвестиційному саміті країн-членів Східного партнерства.

Про це повідомляє пресцентр ЄБРР.

«Шановних гостей Івестиційного саміту прем'єр-міністра Молдови Іона Кіку та прем'єр-міністра України Олексія Гончарука привітав (президент ЄБРР - ред.) Сума Чакрабарті», - йдеться у повідомленні.

Прем‘єр-міністр Гончарук, зокрема, візьме участь у панельній сесії «Розвиток палива: можливості для інвесторів».

Як зазначається на сайті ЄБРР, цього року ініціатива Східного партнерства відсвяткувала 10-ту річницю. За цей час Банк «розвинув набагато тісніші зв’язки» з кожною з шести країн-учасниць сьогоднішнього саміту: Вірменією, Азербайджаном, Білорусією, Грузією, Молдовою та Україною.

Панельні сесії саміту будуть присвячені інвестиційному клімату країн, інвестиційним тенденціям та можливостям. Також планується обговорити діяльність та вплив ЄБРР, окреслити погляди ЄС та ЄІБ на регіон, та розглянути широке коло питань у різних галузях економіки.

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Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук перебуває 21-22 листопада 2019 року з робочим візитом у Лондоні для участі в Інвестиційному саміті ЄБРР. Окрім цього, очікується, що Гончарук проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн-членів Східного партнерства, керівництвом ЄБРР та представниками міжнародного та британського бізнесу.