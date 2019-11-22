Апеляційний суд підтвердив рішення АМКУ щодо Артемсолі

Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги ДП «Артемсіль», таким чином підтвердивши правомірність накладення Антимонопольним комітетом на компанію 13,77 млн грн штрафу за зловживання монопольним становищем у 2015-2017 роках.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету.

"21 листопада 2019 року, Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги ДП «Артемсіль». Залишив без змін рішення Господарського суду м. Києва, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог ДП «Артемсіль» про визнання частково недійсним рішення Комітету від 13.11.2018 № 621-р", - ідеться у повідомленні.

В АМКУ нагадали, що зазначеним рішенням визнано, що з січня 2015 року по березень 2017 року включно ДП «Артемсіль» займало монопольне (домінуюче) становище на ринках первинної реалізації солі для промислової переробки та солі кухонної.

За даними Комітету, у 2015-2016 роках Артемсіль зловживала монопольним становищем на ринкаї первинної реалізації солі для промислової переробки та кухонної солі, зокрема, застосовувала різні ціни за договорами купівлі-продажу і за дилерськими контрактами, які фактично були рівнозначними, а також безпідставно відмовляла в укладенні договорів купівлі-продажу солі з потенційними замовниками за відсутності будь-яких затверджених об’єктивних критеріїв, а також в укладенні дилерських контрактів з потенційними дилерами.

За вказані порушення на ДП «Артемсіль» накладено штраф у сукупному розмірі 13 373 052 грн.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 червня 2019 року Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог ДП «Артемсіль» про визнання частково недійсним рішення Комітету від 13 листопада 2018 року № 621-р.

Державне солевидобувне підприємство «Артемсіль» за підсумками 9 місяців 2019 року випустило 1,476 млн тонн солі, що на 7,8% більше запланованого показника і на 2,6% перевищує показник минулого року.