Кабмін оголосив конкурси на посади керівників органів виконавчої влади
Відповідні розпорядження оприлюднені на Урядовому порталі.
Розпорядженням від 15 листопада 2019 року №1052-р з 20 листопада 2019 року оголошено конкурс на зайняття посади голови Державної служби експортного контролю.
Розпорядженням від 15 листопада 2019 року №1050-р з 20 листопада 2019 року оголошено конкурс на зайняття посади державного секретаря Міністерства цифрової трансформації.
Розпорядженням від 15 листопада 2019 року №1051-р з 20 листопада 2019 року оголошено повторний конкурс на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Як повідомлялося, в.о. голови Державної служби експортного контролю України Ігоря Савулу було звільнено за власним бажанням 5 липня 2019 року. Він обіймав цю посаду у статусі з липня 2016 року. Державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України Олександра Риженка було звільнено з посади 15 листопада 2019 року за власним бажанням. Він посідав цю посаду з 25 вересня 2019 року.
Державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Олексія Перевезенцева було звільнено відповідно до частини першої статті 871 Закону України “Про державну службу”. Він посідав цю посаду з грудня 2016 року.