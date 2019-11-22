В Укроборонпром приїхала делегація на чолі з ексміністром ВМС США

Про це повідомляє пресслужба концерну.

"Наша мета - перетворити Укроборонпром на ефективний управлінський орган державними підприємствами оборонно-промислового комплексу – вони мають задовольняти потреби нашої армії та бути економічно ефективними. Задля цього ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, аналізуємо та відбираємо найкращі світові рішення", – цитує пресслужба заступника гендиректора з трансформації концерну Романа Бондаря.

Як зазначається, попередньо експерти цієї групи здійснили майже двотижневий візит на підприємства-учасники ДК "Укроборонпром" в Київському, Житомирському, Львівському та Харківському регіонах, де вони оцінили виробничий потенціал та ефективність таких підприємств. Під час проведеної зустрічі особливу увагу сторони приділили обговоренню фінансово-економічних показників та виробничих результатів діяльності державно-виробничої складової оборонно-промислового комплексу України, а також подальші плани трансформаційного розвитку підприємств-учасників концерну.

За словами Бондаря, одними з рушіїв змін на підприємствах Укроборонпрому стануть цифровізація та захист права інтелектуальної власності. Також Концерн поліпшуватиме умови праці та посилить соціальний захист своїх працівників.

За інформацією пресслужби, в рамках обговорень були актуалізовані питання підвищення прозорості державного оборонного замовлення внаслідок очікуваних змін до нормативно-правових актів, перехід з 1 грудня поточного року усіх підприємств-учасників ДК "Укроборонпром" до відкритих процедур відбору постачальників із використанням системи державних закупівель Prozorro, перебіг фінансового аудиту, а також інші трансформаційні процеси, у т.ч. на шляху до корпоративного управління.

В Укроборонпромі також нагадали, що група радників Інституту оборонного аналізу, яку очолює стратегічний радник з питань реформування оборонно-промислового комплексу доктор Дональд Чарльз Вінтер, колишній міністр ВМС США, надає консультативно-дорадчу допомогу стратегічного рівня з питань реформування і розвитку підприємств-учасників Державного концерну "Укроборонпром". Робота цієї групи, яка розпочалась у лютому 2019 року, була ініційована за запитом керівництва держави до міністра оборони США Джеймса Меттіса під час візиту до Сполучених Штатів у вересні 2018 року.