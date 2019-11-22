Гончарук: диверсифікація постачань газу - ключовий фактор безпеки Європи

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу в британському Королівському інституті міжнародних справ Chatham House наголосив на важливості консолідації зусиль у протидії РФ як агресору.

Про це глава Кабміну повідомив у Facebook.

"Мав честь щойно виступити в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House та відповісти на низку питань аудиторії. Аудиторія вражаюча - понад 200 дійсно сильних представників бізнесу, урядових установ та журналістів. Говорили про комплексні, складні, але дуже цікаві питання, про реформи на порядку денному українського уряду. Забезпечення верховенства права. Демонополізацію енергетичного ринку. Закон про обіг земель", - написав прем'єр.

Як зазначив голова уряду, він укотре наголосив на важливості консолідації зусиль європейських держав у протидії Росії як країні-агресору, зокрема в енергетичній сфері - в контексті будівництва Північного потоку-2.

Читайте також: Гончарук у Лондоні вручив ордени трьом британським парламентаріям

"Відзначив важливість диверсифікації поставок газу в Європу. Це є ключовим фактором енергетичної безпеки європейських країн та якості послуг в рамках регіонального енергетичного ринку", - додав Гончарук.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 21-22 листопада перебуває з робочим візитом у Лондоні для участі в першому інвестиційному саміті Європейського банку реконструкції та розвитку для країн-членів Східного партнерства.