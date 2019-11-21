Зараз вдалий час: Зеленський пропонує Orascom Investment Holding інвестувати в Україну

Президент Володимир Зеленський зустрівся з виконавчим головою компанії Orascom Investment Holding Нагібом Онсі Савірісом і запропонував йому інвестувати в Україну.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Я чув, що ви протягом кількох років цікавилися інвестиційними можливостями в Україні, але не наважувалися (почати роботу. – ред). Зараз дуже вдалий час", – сказав Президент єгипетському бізнесмену.

Він розповів про оновлення українського парламенту та формування нового уряду, що дасть змогу реалізувати структурні реформи в короткі терміни.

"Нашим пріоритетом є фокус на зростанні економіки, і ми розуміємо, що це можливо лише із залученням іноземних інвестицій", – наголосив Зеленський.

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Він зазначив також, що уряд і парламент працюють над створенням сприятливого бізнес-клімату в країн. Серед основних змін глава держави назвав земельну реформу, проведення приватизації, розвиток цифрових технологій, телекомунікацій, фінансового сектору, а також збільшення прозорості надрокористування.

"Ми почали процес приватизації з себе – першими підприємствами, які передано на приватизацію, були саме підприємства, що підпорядковувалися Офісу Президента. Серед них є цікаві об’єкти для інвестицій у нерухомість, зокрема – готелі "Україна" та "Дніпро". Оскільки у вашому портфоліо є низка дуже успішних проєктів у сфері туризму та готельного бізнесу, хочу запросити вас взяти участь у конкурсах на приватизацію. Також вам можуть бути цікавими туристичні об’єкти по всій Україні", – зауважив Президент, звертаючись до Нагіба Савіріса.

Глава держави також запропонував бізнесмену розглянути можливість інвестування у банківський сектор України.

Фото: president.gov.ua