Поліцейські викрили злочинну схему продажу майна Державної судноплавної компанії. За попередніми даними, сума збитків може сягати кількох десятків мільйонів гривень.

Про це інформує Головне слідче управління Національної поліції України.

"За результатами комплексу процесуальних заходів працівники Головного слідчого управління Нацполіції встановили «схему», за якою були реалізовані майнові комплекси Державної судноплавної компанії за ціною, значно нижчою ринкової", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, з метою погашення заборгованості перед кредиторами частину майна компанії було виставлено на аукціон, зокрема, об’єкти нерухомості разом із земділянками вздовж узбережжя Чорного моря у Одесі. Однак під час розміщення оголошення про проведення торгів було зазначено лише інформацію про споруди та їх вартість

"Крім того, вартість об’єктів була зазначена нижче ринкової. Також у потенційних учасників була виключно одна доба, аби надати відповідні заявки про свою участь. Такі умови аукціону суперечили нормам діючого законодавства", - наголосили у поліції.

У свою чергу, з переможцями аукціону керуючий санацією уклав три договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості без урахування наявних земельних ділянок.

У поліції підкреслили, що земля, на якій знаходилися споруди та які раніше були виділені у користування держкомпанії на підставі рішень Одеського виконавчого комітету, не була належним чином оформлена та зареєстрована посадовими особами судноплавної компанії.

"Скориставшись цим фактом, комерційні структури звернулися до органів виконавчої влади з заявою про надання даних ділянок у довгострокову оренду. В подальшому до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений відповідний запис. Таким чином, внаслідок завідомо протиправних дій керуючий санацією Державної судноплавної компанії реалізував зазначене вище майно, чим було завдано чималих збитків", - уточнюється у повідомленні.

Остаточна сума збитків буде встановлюватися під час проведення досудового розслідування. Проте, за попередніми даними, вона може сягати кількох десятків мільйонів гривень.

"21 листопада працівники Головного слідчого управління Нацполіції ...провели ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, в офісних приміщеннях товарної біржі та держкомпанії", - додали у поліції.

Наразі встановлено, що за юридичною адресою товарної біржі, яка організовувала проведення аукціону з продажу майна держкомпанії, знаходиться зовсім інша організація.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на об’єкти нерухомості та земельні ділянки накладено арешт.

Процесуальні заходи проводяться в межах кримінального провадження, відкритого за кількома статтями КК України, а саме – 190 (шахрайство), 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою), 358 (підроблення документів), 364 (зловживання службовим становищем) та 365-2 (зловживання повноваженнями особами, що надають публічні послуги).

Питання щодо повідомлення учасникам оборудки про підозру буде вирішено після аналізу вилучених документів, що мають значення по справі, та встановлення участі та ролі фігурантів у схемі.