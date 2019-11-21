Рожкова про завищену вартість банківських застав під рефінанс: "Важко стверджувати"

У докризовий період були інші ціни на активи, тому зараз важко стверджувати, що вартість застав під кредити рефінансування, отриманих банками, істотно завищена.

Про це сказала перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю Liga.Фінанси.

"НБУ в багатьох випадках приймав застави під виданий рефінанс задовго до приходу команди (Валерії - ред.) Гонтаревої, і це був докризовий період з іншими цінами на активи. Всім відомо, що під час кризи - ціна активів падає. Тому часто важко сказати, що вартість активів істотно завищена. Якщо ви сьогодні порівняєте ціни на активи з цінами докризового періоду, то побачите серйозну несумісність", - зазначила Рожкова.

Вона додала, що влітку 2014-го, коли в НБУ прийшла команда Гонтаревої, сума виданого рефінансу вже становила 112 млрд грн.

"Якраз у цей момент почалася війна і втеча вкладників. Наше завдання полягало в тому, щоб погасити паніку найменшими обсягами виданого рефінансування. При цьому, все було не "бездумно": Нацбанк переглянув умови видачі: наступні кредити видавалися виключно за умови введення в банк куратора і цільового призначення грошей - на виплати вкладникам до 200 000 грн. Також зобов'язали власників банків давати особисту поруку за погашення кредитів", - розповіла перший заступник голови НБУ.

Відповідаючи на запитання про свою першу реакцію на новину про затримання колишнього заступника голови НБУ Олександра Писарука, Рожкова відповіла: "Щось середнє між обуренням і образою".

"По-перше, я абсолютно впевнена в Олександрі, він не міг зробити того, в чому його підозрюють. По-друге, я не сумніваюся в наших процедурах: у НБУ абсолютно все побудовано на колегіальних рішеннях. Одноосібного впливу на процеси немає, і 2014 року теж не було", - підкреслила перший заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, 11-12 листопада про підозру в заволодінні стабілізаційним кредитом було повідомлено 8 особам, серед яких діючі та колишні чиновники Нацбанку, "VAB Банку" та низки приватних компаній, пов'язаних із власниками "VAB Банку". У справі фігурує голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук, який до 2015 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

У НАБУ повідомили, що в жовтні 2014 року "VAB Банк", віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що банк не надав усіх необхідних документів, правління Нацбанку дало згоду на його пропозицію. При цьому вартість нерухомості, що передавалась у заставу Нацбанку, було завищено майже в 25 разів.

15 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Писаруку запобіжний захід у вигляді внесення застави в 5 млн грн. Райффайзен Банк Аваль, у якому Писарук зараз обіймає посаду голови правління, вніс заставу.