Раду просять продовжити дію податкової пільги підприємствам УТОС

Нульову ставку ПДВ для спеціалізованих підприємств Українського товариства сліпих (УТОС) можуть анулювати з 1 січня 2020 року.

Про це в Укрінформі під час пресконференції “Сліпий… Та ще й безробітний?!” заявив директор Київського учбово-виробничого підприємства №2 УТОС Олександр Вінковський.

“Пільга щодо нульової ставки ПДВ на продукцію, яка виготовляється підприємствами всеукраїнських громадських організацій інвалідів, передбачена пунктом 8 розділу 20 перехідних положень Податкового кодексу. На жаль, це правило діє до 31 грудня 2019 року, і з 1 січня 2020 року ми можемо позбутися цієї пільги”, - сказав Вінковський.

За його словами, у Верховній Раді минулого скликання для продовження дії цієї пільги не вистачило кворуму в день голосування, і тому дія цієї спеціальної податкової норми для підприємств інвалідів по зору не була продовжена.

“Ми сподіваємося, що Верховна Рада зможе прийняти закон, яким продовжить дію цього правила”, - наголосив директор підприємства.

Він зазначив, що УТОС - це не лише участь осіб з інвалідністю у громадському житті, а ще й доволі серйозне виробництво.

“За рік підприємства, а їх у нас більше 50, виготовляють продукції більш ніж на 800 млн грн. Номенклатура нашого виробництва містить 500 найменувань. Зокрема, це будівельне обладнання, обладнання для хімічної промисловості”, - повідомив Вінковський.

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За його словами, втрата діючої пільги для таких спеціалізованих підприємств може загрожувати їхній діяльності і залишити без роботи тисячі інвалідів по зору.

Як повідомлялося, Українське товариство сліпих об’єднує громадян України з глибоким ураженням зору. Зокрема, до складу УТОС входять 24 обласні організації, 141 міжрайонна первинна організація, 60 спеціалізованих підприємств.