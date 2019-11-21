Влада все робитиме, щоб суднобудування в Миколаєві розвивалося - Зеленський

Контракт на придбання 20 патрульних катерів у Франції є дуже важливим для України, але влада все робитиме для того, щоб суднобудування розвивалося і в Миколаєві.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, який в ніч на 21 листопада побував в Очакові на Миколаївщині, відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, чому цей контракт не виконується на миколаївських заводах, які стоять без роботи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для нас цей контракт на будівництво патрульних кораблів у Франції важливий, він розроблявся ще до мого президентства, але я його підтримую. Адже там значна частина замовлення буде виконуватися на українських заводах. Виходили з того, скільки ми наразі можемо зробити. Але для нас в будь-якому разі важливо підтримувати вітчизняне суднобудування, зокрема, і миколаївські заводи. Щоб люди, які поїхали за кордон на заробітки, бо тут нічого не будувалося, повернулися», - сказав Президент.

Він також зазначив, що у в планах є і будівництво корвету в Миколаєві. Проте на запитання журналістів коли саме це може бути відповів, що наразі конкретних дат немає. Триває підготовка.

Як повідомлялося, днями Кабінет міністрів України узгодив закупівлю у Франції для потреб Держприкордонслужби 20 французьких патрульних кораблів ОСЕА. Вартість контракту - 136,5 мільйона євро.