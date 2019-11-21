Польща добудовує установку, щоб захиститися від “брудного” газу із РФ

Польща завершує побудову першої у країні установки для осушення газу через побоювання, що Росія може навмисне зіпсувати якість блакитного палива.

Про це заявив президент Польської нафтогазової компанії (PGNiG) Пьотр Возьняк в ефірі телеканалу TVP Info, повідомляє Польське радіо.

За його словами, Польща готова до можливих перешкод із постачанням газу з Росії. Возьняк запевнив, що у зв'язку з цим у польських газосховищах накопичено приблизно 50 мільйонів кубометрів природного газу, а також завершується побудова установки для осушення газу.

«Польща готується до подібної ситуації, як у 2016 році, коли росіяни впустили воду в газ, зробивши його непридатним. У Польщі досі не було такої установки, найближча така установка для осушення газу - у Німеччині”, - сказав Возьняк.

Він додав, що цю інвестицію мають завершити у середині грудня.

Глава PGNiG нагадав, що 1 січня 2020 року завершується договір на транзит газу між Україною та Росією, що означає припинення транспортування блакитного палива територією України. Потім у травні закінчується договір на транзит територією Польщі, газопроводом «Ямал-Європа».

Президент PGNiG також запевнив, що вже у новому році компанія має багато замовлень на прийняття скрапленого природного газу (LNG).

Як повідомляв Укрінформ, польська державна нафтогазова компанія PGNiG планує повністю перестати купувати газ у російського “Газпрому” після завершення 31 грудня 2022 року так званого Ямальського контракту між обома сторонами.

Цей контракт між Польщею та Росією був підписаний в 1996 році і передбачав постачання щороку з РФ близько 10 млрд кубометрів газу. Відповідно до положення “бери або плати” (take-or-pay) Польща була зобов’язана купувати в Росії щороку не менше 8,7 млрд кубометрів газу. В 2010 році умови контракту було змінено. Тоді Польща зобов’язалася купувати ще на 2 млрд кубометрів газу більше, транзит газу через територію Польщі було передбачено до 2019 року, а закупівлю – до 2022 включно.

Раніше Возьняк заявив, що ще цього року очікує позитивного для Польщі судового рішення у справі проти "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі. За його словами, Польща щороку переплачувала Росії за газ приблизно 230 млн євро.