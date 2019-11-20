Дунайська транснаціональна програма: уряд затвердив порядок контролю за виконанням

Кабінет Міністрів затвердив порядок управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Сьогодні на засіданні уряду було затверджено постанову Кабінету міністрів України «Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube — CCI 2014TC16M6TN001)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постановою, зокрема, уповноважено Міністерство розвитку громад та територій виконувати функцію Національного контактного пункту, а Державну аудиторську службу — функцію Національного органу контролю за реалізацією Дунайської транснаціональної програми.

Документом також визначено Порядок функціонування національної системи управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми, а також основні поняття, що використовуються в Угоді, завдання та функції національних органів управління Програмою та права їх посадових осіб.

Крім того, порядком визначається процедура контролю витрат українських партнерів під час реалізації проєктів у рамках Програми, за результатами якої транснаціональні органи управління Програми приймають рішення щодо компенсації до 85 % таких витрат за рахунок коштів ЄС. Загальний обсяг коштів на компенсацію, виділений Україні для участі у Програмі, становить 5 млн євро.

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Постанову підготовлено Мінрегіоном на виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми, а також пункту 7 Плану заходів з організації виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube — CCI 2014TC16M6TN001), затвердженового розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 337-р.

Постанова сприятиме реалізації міжнародних проєктів за участі українських партнерів, зокрема, у соціально-економічній, енергетичній, культурній та екологічній сферах, що спрямовані на розвиток української частини Дунайського регіону