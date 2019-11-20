Україна у листопаді вдвічі скоротила імпорт електрики з РФ та Білорусі

У першій половині листопада трейдери здійснили лише 55% планових поставок електроенергії з РФ та Білорусі. Корегування обсягів імпорту було викликане значним зниженням споживання електроенергії через аномально теплу погоду.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "НЕК "Укренерго".

За даними компанії, протягом 1-14 листопада сумарно з Росії та Білорусі в ОЕС України імпортовано 179,965 млн кВт-год. при планових комерційних поставках 326,9 млн кВт-год.

Зокрема, з Росії — 99,7 млн кВт-год. при планових поставках 168 млн кВт-год., з Білорусі — 80,2 млн кВт-год. при плані 158,88 млн кВт-год. Фактично плановий графік поставок був обмежений за весь період на 45%.

"Корегування планових поставок електроенергії передбачена діючими договорами щодо забезпечення паралельної роботи з суміжними операторами системи передачі і відбувається за два дні до планової поставки. Обмеження імпорту є елементом комплексних заходів диспетчерського управління для забезпечення балансу виробництва і споживання електроенергії та операційної безпеки енергосистеми України", - пояснили в Укренерго.

Зокрема, у першій половині листопада корегування обсягів імпорту було викликане значним зниженням споживання електроенергії через аномально теплу погоду. У пікові години нічного мінімуму та вечірнього максимуму обсяги споживання були меншими на 2,5 тис. МВт в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.