Україна у листопаді вдвічі скоротила імпорт електрики з РФ та Білорусі
Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "НЕК "Укренерго".
За даними компанії, протягом 1-14 листопада сумарно з Росії та Білорусі в ОЕС України імпортовано 179,965 млн кВт-год. при планових комерційних поставках 326,9 млн кВт-год.
Зокрема, з Росії — 99,7 млн кВт-год. при планових поставках 168 млн кВт-год., з Білорусі — 80,2 млн кВт-год. при плані 158,88 млн кВт-год. Фактично плановий графік поставок був обмежений за весь період на 45%.
"Корегування планових поставок електроенергії передбачена діючими договорами щодо забезпечення паралельної роботи з суміжними операторами системи передачі і відбувається за два дні до планової поставки. Обмеження імпорту є елементом комплексних заходів диспетчерського управління для забезпечення балансу виробництва і споживання електроенергії та операційної безпеки енергосистеми України", - пояснили в Укренерго.
Зокрема, у першій половині листопада корегування обсягів імпорту було викликане значним зниженням споживання електроенергії через аномально теплу погоду. У пікові години нічного мінімуму та вечірнього максимуму обсяги споживання були меншими на 2,5 тис. МВт в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.