В Україні оголосили конкурс на посаду голови регуляторної служби

Уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади голови Державної регуляторної служби України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"На засіданні, 20 листопада, уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсів на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби України, продовжив строк подання документів та проведення оцінювання кандидатів на посади державних секретарів Мінекоенерго та Мінрегіону, а також голів ДКА, Держекоінспекції, Держводагентства, Держпродспоживслужби до 25 листопада 2019 року", - йдеться у повідомленні.

КМУ також затвердив переможців конкурсних відборів щодо низки посад. Зокрема, на посаду голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру схвалили кандидатуру Дениса Башлика, на посаду голови Державної служби з безпеки на транспорті - Олександра Погорілого, на посаду голови Державної архівної служби - Анатолія Хромова.

На посаду голови Державного агентство інфраструктурних проєктів України призначили Кирила Хом’якова.

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Окрім цього, уряд визначив представниками до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби: від закладів освіти — представницю Національної академії державного управління при Президентові України Альону Студенецьку, а від громадських об’єднань — представника громадської організації “Всеукраїнська громадянська платформа “Нова країна” Сергія Сороку.