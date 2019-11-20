Уряд продовжив конкурс на посаду керівника агентства з управління зоною відчуження

Гідну кандидатуру на посаду керівника Державного агентства з управління зоною відчуження досі шукають.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу за результатами засідання уряду, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

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“Нічого надзвичайного тут не відбувається. Ми просто ще два тижні попрацюємо з кандидатами. Можливо вони краще підготуються. Ми кожного разу, коли бачимо, що у нас є людина, в якій ми більш-менш упевнені, що їй можна доручити очолити державний орган, ми ухвалюємо рішення. А там, де є сумніви, зважуємо, чи можемо чекати два тижні чи готові ризикнути. Тут прийняли рішення для того, щоб не створювати чутки, бо навколо конкурсу було багато маніпуляцій... Ми вирішили, що конкурс треба переоголосити, і пошукаємо ще трохи керівника цього органу”, - сказав Гончарук.