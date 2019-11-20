Ексголова Представництва ЄБРР проти Нацбанку: суд відклав засідання на 5 грудня
Про це повідомляє пресслужба суду.
“З метою надання часу позивачу для ознайомлення з матеріалами справи, а також з метою виклику залученої третьої особи – Кабінету міністрів України суд відклав підготовче засідання до 5 грудня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, на підготовчому засіданні в середу суд залучив Кабінет міністрів як третю особу без самостійних вимог на стороні позивача.
Позивач просить визнати противправним та скасувати рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, яким було відмовлено Шевкі Аджунеру у погодженні на посаду голови Наглядової ради Ощадбанку України.
На думку позивача, оскаржуване рішення НБУ було упередженим, незаконним і прийняте регулятором з перевищенням своїх повноважень.