Україні потрібен довгостроковий контракт з Газпромом щодо транзиту газу - Прем'єр

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Україні потрібен довгостроковий контракт з російським Газпромом щодо подовження транзиту газу.

Про це він сказав, коментуючи на брифінгу пропозицію Газпрому подовжити старий транзитний контракт на рік.

“Україну влаштує довгостроковий контракт, який забезпечує, з одного боку, повноцінне використання нашої газотранспортної системи, з іншого — енергетичну безпеку України та Європи, адже ми постійно наполягали на тому, що транзит через Україну газу з Росії до ЄС — це один з важливих факторів енергетичної безпеки у Європі”, - сказав Гончарук.

Водночас він зазначив, що не буде коментувати конкретні положення у контракті, аби не завадити переговорам, які нині тривають.

“У рамках перемовин ці домовленості мають дискутуватися вільно, без обтяжень з точки зору політичних позицій”, - додав глава уряду.

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Він наголосив, що Україні не потрібен якийсь проміжковий варіант чи рішення на один рік, яке дозволить росіянам завершити створювати свою інфраструктуру, за допомогою якої потім РФ буде тиснути на Україну та європейські країни. Нагадаємо, контракт із Газпромом закінчується 31 грудня нинішнього року.