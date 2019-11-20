Якщо раптом економічна криза: експерт розповів про наслідки для України

Україні необхідно розробити спеціальний план з подолання наслідків можливої ​​кризи світової економіки в наступному році.

Про це заявив директор економічних програм Українського інституту майбутнього (Ukrainian Institute for the Future, UIF) Анатолій Амелін на прес-конференції в Укрінформі.

«Криза в наступному році може бути, але її ймовірність не 100%. Незалежно від того, буде вона чи ні, ми маємо бути до неї готові і використовувати вже сьогодні ті інструменти, які нам доступні, і ці інструменти мають бути частиною державної політики. По суті нам необхідно створити антикризовий план і його реалізовувати. Це дасть змогу й українським громадянам почуватися комфортніше, й іноземним інвесторам, яких ми хочемо залучати, почувати себе у більш передбачуваній зоні», - наголосив Амелін.

В UIF вважають, що світова економічна криза може настати в найближчі роки, оскільки на даний момент з'являється дедалі більше передумов для цього. Наприклад: тривале зростання економіки США, зниження індексу ділової активності країн Азії та Європи, проблеми на азіатських ринках нерухомості, а також зростання світового ринку боргових зобов'язань.

У зв'язку з можливою загрозою рецесії світової економіки, експерти Інституту розробили модель розвитку української економіки в умовах кризи, виходячи з того, що вона настане в третьому кварталі 2020 року.

Згідно з розрахунками, можлива криза в 2020-2021 роках призведе до падіння українського експорту на 16%, зростання курсу долара до 30-35 грн/дол., падіння реального гривневого ВВП на 8-9%, зниження зарплати в доларовому еквіваленті на 20-30%, а також до звільнення півмільйона людей.

В Інституті наголошують, що українському уряду необхідно вжити ряд дій, які дадуть змогу уникнути такого розвитку подій у разі кризи, або ж сприятимуть розвитку української економіки, якщо криза не настане.

Експерти UIF пропонують п'ять напрямків, робота за якими дасть змогу українським громадянам і уряду «не відчути» наслідків кризи.

Так, український уряд уже сьогодні має вжити заходів, які стимулюватимуть приплив іноземних інвестицій у проекти з розвитку енергосектору, а також транспортної та цифрової інфраструктури. Крім того, необхідно стимулювати виробництво імпортозамінної продукції і зростання внутрішнього споживання.

Також уряд має розробити робочу експортну стратегію і зайнятися просуванням України в світі, шляхом участі в міжнародних виставках і відновлення роботи торговельних місій у різних країнах.

Експерти Інституту зазначили, що точно передбачити настання кризи світової економіки неможливо, але українська економіка має бути до цього готова.