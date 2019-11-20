До польського терміналу прибуло судно з американським газом для України

Судно з американським скрапленим газом прибуло до СПГ-терміналу Свіноуйсьце (Польща) у Балтійському морі.

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні у Twitter.

"Американському скрапленому природному газу (СПГ) в Україні бути! Судно, що перевозило СПГ для України, вчора прибуло до терміналу СПГ Свіноуйсьце (Польща) у Балтійському морі – це ще один крок у наданні допомоги Україні задля досягнення нею енергетичної незалежності", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 31 серпня 2019 року Україна, Польща і США підписали меморандум про співпрацю в газовій сфері. Тристороння угода передбачає постачання американського СПГ в Польщу і Україну, використання українських підземних газових сховищ (ПСГ) та облаштування газової інфраструктури.