Фонд гарантування знову продає пул активів Дельта Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає пул активів АТ «Дельта Банк» у заставі за якими були передані працюючі потужності олійножирових комбінатів в Одеській області та інфраструктура у порту м. Чорноморськ.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"27 листопада 2019 року відбудеться аукціон з продажу пулу активів АТ «Дельта Банк», більшу частину якого становлять права вимоги за кредитами юридичним особам (14 шт), майнові права за кредитними договорами (7 шт.), дебіторська заборгованість. Деякі активи перебувають у заставі Національного банку України й АТ "Укрексімбанк", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що у забезпеченні за кредитами – об’єкти з переробки сільськогосподарської продукції, розташовані в Одеській області, зокрема: 39 тис. м кв. промислової нерухомості, діючий масложировий виробничий комплекс з обладнанням, з доступом до під'їзної залізничної колії та морського транспортного порту, 5,43 га земель з цільовим призначенням для розміщення олійножиркомбінату. Передбачалось будівництво морського зерноперевантажувального комплексу та двостороннього пірсу, а також діючий олійножиркомбінат з виробництва маргарину, кулінарних та кондитерських жирів, соняшникової олії та майонезу. Розташований поруч із залізничними коліями на 5,34 га промислових земель.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону з поетапним зниженням ціни протягом дня.

Початкова ціна: 995, 37 млн грн.

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Як відомо, до даного пулу активів увійшли майнові права за низкою кредитних договорів, у заставу за якими були передані працюючі потужності олійножирових комбінатів в Одеській області та інфраструктура у порту м. Чорноморськ. Навколо даного пулу раніше розгорівся скандал, влітку Національний банк скасував своє рішення щодо погодження реалізації пулу активів, переданих АТ "Дельта Банк" у заставу. 7 червня відбулись торги з реалізації зазначеного пулу , на яких ТОВ "Фінансова компанія "Скай" придбало їх за ціною 182,5 млн грн, тоді як початкова ціна лоту складала 868,8 млн грн.

Національний банк вважав, що проведений аукціон відбувся з наявністю обставин та можливих маніпуляцій зі сторони покупця, які могли вплинути на результат торгів та реалізацію майна за заниженою вартістю. Адже 6 березня 2019 року, цей же покупець – ТОВ "Фінансова компанія "Скай" – пропонувало у ході торгів за цей же актив суму майже вп'ятеро більшу - 906,2 млн грн. Однак тоді угода за підсумками аукціону була зірвана судовою забороною Окружного адміністративного суду м. Києва від 5 березня за позовом юридичної особи, яка взагалі не брала участі в торгах.

У результаті, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повторно виставив зазначені активи на торги після отримання відповідного погодження від Національного банку.