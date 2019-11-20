НБУ отримає 170 мільйонів від продажу Херсонського нафтоперевалочного комплексу

Національний банк України отримає 170 млн грн від продажу переданого в іпотеку регулятору Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"18 листопада 2019 року на електронному майданчику OpenMarket (державне підприємство "СЕТАМ") Державною виконавчою службою Міністерства юстиції було реалізовано Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 200 млн грн",- йдеться в повідомленні.

Майно виставлялось на другі торги в межах виконавчого провадження щодо звернення стягнення на нього в рахунок погашення заборгованості за наданим НБУ кредитом рефінансування ПАТ "Реал Банк".

Початкова ціна реалізації на других торгах становила 161,2 млн грн (якщо порівняти з першими торгами, уцінка склала 20%). На аукціон зареєструвались та сплатили гарантійний внесок (більше 8 млн грн) п’ять учасників, які жваво торгувалися між собою упродовж аукціону.

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Найбільша пропозиція, запропонована переможцем аукціону, склала 200 млн грн, що майже збігається з початковою вартістю майна на перших торгах. Початкова вартість визначалася за результатами оцінки майна призначеним державним виконавцем – суб’єктом оціночної діяльності.

Порядок реалізації арештованого майна ДП "СЕТАМ" не передбачає розкриття даних переможця та учасників торгів. Остаточна інформація про переможця аукціону з’явиться після підписання ним протоколу та перерахування коштів за придбане майно.