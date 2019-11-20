Уряд сьогодні розгляне законопроєкти про перевезення і мита

Кабінет міністрів на засіданні в середу має схвалити проєкт меморандуму про порозуміння із Європейським банком реконструкції та розвитку щодо спільної реалізації проєкту “Розвиток транс’європейської транспортної мережі" (TEN).

Це питання є у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Міністри також планують внести зміни до плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами.

У порядку денному - внесення змін до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, погодження підписання угоди з урядом Королівства Швеція щодо співробітництва у сфері оборони.

Міністри можуть у середу затвердити комплексний план заходів із належного вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також врегулювати деякі питання громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

У порядку денному є погодження низки законопроєктів. Зокрема, про приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА, законопроєкт про митний тариф, а також про мультимодальні перевезення.