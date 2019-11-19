Герус вважає, що російські енергоресурси "підуть" в обхід, якщо перестати їх купувати

Поставки російських енергоресурсів створюють альтернативу для енергоресурсів, які виробляються на потужностях українських олігархів.

Про це в ефірі "Радіо НВ" сказав голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми припиняємо все купляти, то Росія не поставляє скраплений газ, дизель, вугілля. Цих товарів 20-40% на українському ринку. Якщо ми все це перестаємо купляти, то, скоріше за все, ми матимемо той самий російський продукт, що поставлятиметься в обхід. Але тоді національні виробники отримають суперконкурентні переваги", - зазначив Герус.

На його думку, після припинення імпорту з Росії національні виробники піднімуть ціни на енергоресурси на 20-30%.

"Бенефіціаром Кременчуцького НПЗ є Ігор Коломойський, а бенефіціаром енергетичних компаній - Рінат Ахметов. На ринку настане посилення монополізації, бо не буде опції купити не в того, а в іншого. У такій ситуації ми будуватимемо олігархічну державу", - вважає Герус.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Верховна Рада скасувала обмеження на імпорт з Білорусі і Росії та продаж такої електроенергії на ринку двосторонніх договорів. Раніше електроенергія з країн, що не є членами Енергетичного співтовариства, могла бути реалізована лише на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку.

ПрАТ "НЕК "Укренерго" 1 жовтня зафіксувало поновлення імпорту електроенергії з Російської Федерації.