Гончарук очікує, що Меркель приїде на економічний форум до Львова

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сподівається побачити канцлера ФРН Ангелу Меркель на українсько-німецькому економічному форумі у Львові у червні наступного року.

Про це він сказав на початку зустрічі з главою Міністерства закордонних справ ФРН Гайко Маасом у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Також непогана ідея провести четвертий українсько-німецький економічний форум у Львові у червні наступного року, де ми розраховуємо, що зможемо побачити вас, ваших колег, Ангелу Меркель як учасників», - сказав Гончарук.

Він також наголосив на важливості інвестицій німецьких компаній в Україні: «Це є дуже важливим, і ми готові вас запевнити, що зробимо все від нас залежне, щоб ці інвестиції були захищеними. Також ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб нові компанії заходили в Україну, а наші компанії спільно працювали з вашими компаніями».

Для того, щоб інтенсифікувати співпрацю, Гончарук запропонував відновити роботу групи високого рівня з економічного співробітництва.

«Це хороший крок, який ми б могли зробити найближчим часом», - додав Прем’єр-міністр.

Гончарук наголосив, що Україна і Німеччина мають стале торговельно-економічне співробітництво і є перспективи до його поглиблення і нарощення.

Він також подякував Маасу за стабільну підтримку, яку Німеччина демонструє щодо України. Він наголосив, що Україна цінує підтримку Німеччиною територіальної цілісності і суверенітету України.

За словами Гончарука, під час переговорів сторони обговорюватимуть також питання “Північного потоку-2”.

«Я переконаний, що це політичний, а не бізнес-проєкт... Ми закликаємо вас прислухатися до цієї позиції й робити все від вас залежне, щоб політична складова була максимально знята», - сказав Гончарук.

Як повідомлялося, у вівторок, 19 листопада, глава МЗС ФРН перебуває у Києві. Водночас поїздка Мааса до Харкова та Станиці Луганської у понеділок була скасована через погодні умови.